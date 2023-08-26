Денис Лебедев: «А с кем Усик дерется? Пропал интерес к этому персонажу»

Денис Лебедев признался, что не знает с кем дерется Александр Усик.

«Что думаю о поединке Усика? А с кем он дерется? Даже не знаю, будет возможность – посмотрю. Пропал интерес к этому персонажу», – заявил экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Напомним, что сегодня во Вроцлаве (Польша) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой между Усиком и Дюбуа.

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