Денис Лебедев: «А с кем Усик дерется? Пропал интерес к этому персонажу»

Теги Денис Лебедев Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев признался, что не знает с кем дерется Александр Усик.

«Что думаю о поединке Усика? А с кем он дерется? Даже не знаю, будет возможность – посмотрю. Пропал интерес к этому персонажу», – заявил экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Напомним, что сегодня во Вроцлаве (Польша) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой между Усиком и Дюбуа.

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5 комментариев

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Михаил Никитов
Дениске интереснее червяков в Африке есть
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