Вечер бокса Hardcore: Никулин против Акопяна, Штырков подерется с Ерохиным
Сегодня вечером на «ЦСКА Арена» (Москва) состоится турнир Hardcore Boxing.
В главном событии пройдет титульный поединок между действующим чемпионом Hardcore на голых кулаках Лендрушем «Леко» Акопяном и действующим чемпионом промоушена в весовой категории до 79.4 кг Тимуром «Архангелом» Никулиным.
В соглавном поединке встретятся Иван Штырков и экс-боец UFC Константин Ерохин.
Кард турнира.
Лендруш Акопян – Тимур Никулин;
Константин Ерохин – Иван Штырков;
Тимур Мусаев – Михаил Долгополов;
Эмиль Новрузов – Ричард Фени;
Мубаракшо Мубаракшоев – Даниил Бридов;
Александр Северин – Давид Гладун;
Артавазд Ароян – Сергей Горохов.
Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Официальная трансляция пройдет в официальном сообществе Hardcore Boxing в VK.
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