Вечер бокса Hardcore: Никулин против Акопяна, Штырков подерется с Ерохиным

Сегодня вечером на «ЦСКА Арена» (Москва) состоится турнир Hardcore Boxing.

В главном событии пройдет титульный поединок между действующим чемпионом Hardcore на голых кулаках Лендрушем «Леко» Акопяном и действующим чемпионом промоушена в весовой категории до 79.4 кг Тимуром «Архангелом» Никулиным.

В соглавном поединке встретятся Иван Штырков и экс-боец UFC Константин Ерохин.

Кард турнира.

Лендруш Акопян – Тимур Никулин;

Константин Ерохин – Иван Штырков;

Тимур Мусаев – Михаил Долгополов;

Эмиль Новрузов – Ричард Фени;

Мубаракшо Мубаракшоев – Даниил Бридов;

Александр Северин – Давид Гладун;

Артавазд Ароян – Сергей Горохов.

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Официальная трансляция пройдет в официальном сообществе Hardcore Boxing в VK.

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