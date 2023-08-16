Тактаров – о вопросах про титул UFC: «Меня это ####### [утомило], искренне скажу»

Теги UFC Олег Тактаров MMA натив контент Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров признался, что устал от вопросов о легитимности его титула UFC.

«Вот вам искренне скажу, что меня ###### [утомил] этот вопрос. Лютиков это придумал… Я к Саше очень хорошо отношусь, но у него по молодости были свои проколы.

Он тогда Абдулманапа Нурмагомедова ввел в заблуждение, и Абдулманап мне позвонил, а его тогда не знал. Нужно было поговорить, конечно.

А потом на следующий день вышло интервью, и все… Неудобно. Нам было неудобно. Вся эта тема… Отвратительно. Кроме рвотного рефлекса, это ничего не вызывает», – сказал Олег Тактаров.

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1 комментарий

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Hasan_072
А что-за непонятки были с Абдулманапом?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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