Мокаев – Стерлингу: «Выше голову! Это просто был не твой день»
Мухаммад Мокаев обратился к Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.
«Выше голову, Алджамейн! Ты невероятный боец, просто это был не твой день! Поздравляю, Шон», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.
Поединок между Стерлингом и О’Мэлли состоялся на UFC 292 в Бостоне. Стерлинг проиграл нокаутом и лишился чемпионского пояса.
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