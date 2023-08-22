Боец Hardcore Ерохин – о провале в UFC: «Не было хорошего менеджмента. Хабиб, например, так и не подрался с Фергюсоном. Его вели до титула»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Константин Ерохин Тони Фергюсон Hardcore FC Бокс/MMA/UFC

Константин Ерохин объяснил, почему не добился успеха в UFC.

«Два поражения в UFC? К сожалению, у меня не было хорошего менеджмента. Соперников можно подбирать таких, чтобы ты раскрылся.

А мне борцов подкидывали, не моя тема, зрелище не мог показать, они меня одеялили. Не отмазываюсь, что я такой красавчик, нет… Я никого не виню.

Но кто в индустрии вращается, понимает, что любого можно довести до чемпионского боя, если есть интерес.

Хабиб, например, с Фергюсоном сколько раз не подрался. У него менеджмент грамотно был выстроен, вели до чемпионского титула.

Хабиб – талантливый боец, но если бы отец все не выстраивал… Он внес большой вклад, говорил, что делать. Должна быть команда, у Хабиба она была.

Его грамотно вели, и он стал непобедимым. Я рад за него, мне он интересен как боец, всегда за него болел. Но если менеджмента нет, то на первом же бою обломишься», – сказал боец Hardcore Константин Ерохин.

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3 комментария

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Dmitry Shaolin
Ответ Freak05 Feal
Чепуху несёт Хабиб по сути за титул ещё после боя с дос аньосом должен был подраться и он если говорит про фергюсона, то как можно объяснить что несколько раз бой срывался по его вине или тот кабель злополучный тоже Хабиб подкинул под ноги Тони?
Он все правильно сказал, если бы Хабиба не вели грамотно - он не был бы чемпионом.
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