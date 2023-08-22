Боец Hardcore Ерохин – о провале в UFC: «Не было хорошего менеджмента. Хабиб, например, так и не подрался с Фергюсоном. Его вели до титула»

Константин Ерохин объяснил, почему не добился успеха в UFC.

«Два поражения в UFC? К сожалению, у меня не было хорошего менеджмента. Соперников можно подбирать таких, чтобы ты раскрылся.

А мне борцов подкидывали, не моя тема, зрелище не мог показать, они меня одеялили. Не отмазываюсь, что я такой красавчик, нет… Я никого не виню.

Но кто в индустрии вращается, понимает, что любого можно довести до чемпионского боя, если есть интерес.

Хабиб, например, с сколько раз не подрался. У него менеджмент грамотно был выстроен, вели до чемпионского титула.

Хабиб – талантливый боец, но если бы отец все не выстраивал… Он внес большой вклад, говорил, что делать. Должна быть команда, у Хабиба она была.

Его грамотно вели, и он стал непобедимым. Я рад за него, мне он интересен как боец, всегда за него болел. Но если менеджмента нет, то на первом же бою обломишься», – сказал боец Hardcore Константин Ерохин.

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