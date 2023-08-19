Адесанья – о поединке Стерлинга и О’Мэлли: «Будет пять раундов. Выиграет Шон. Это судьба»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Исраэль Адесанья Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья сравнил стили Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли.

«Они могут как драться в стойке, так и бороться. Мне нравится стиль Шона, его работа, то, как он борется, как он двигается, его работа ногами, его насмешки, его удары ногами, его комбинации, то, как он выбирает цель и как переводит в партер. Это красиво смотрится.

Я художник и ценю красивое искусство. То же самое со Стерлингом. Как только он поймает тебя, это похоже на бум: у тебя на спине черепашка-ниндзя.

Как будет выглядеть бой? Алджамейн попытается схватить его и избить, а Шон будет работать на расстоянии, используя преимущество в ногах. Кроме того, нужно помнить силу О’Мэлли на земле. Нельзя позволить ему оказаться в удобной позиции.

Я думаю, что мы увидим пять раундов. Считаю, что выиграет Шон. Иногда вы просто чувствуете, что пришло время, это судьба», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что Стерлинг и О’Мэлли подерутся этой ночью за чемпионский титул в легчайшем весе.

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