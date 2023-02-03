Боец UFC Шавкат Рахмонов: «Федор Емельяненко – мой кумир детства»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Sports.ru - Казахстан Емельяненко – Бейдер Спорт Казахстана

Непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов прокомментировал предстоящий бой за титул Bellator в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

«Бой Бейдера и Емельяненко будет интересным. Так как Емельяненко мой кумир детства, буду за него болеть. Да, он уже не молод, думаю, настало время ему заниматься обучением спортсменов.

У соперника Емельяненко сильный удар. Кто знает, возможно кто-то решит бой одним ударом», – сказал Рахмонов. 

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