Уайдман пошутил про перелом ноги: «Главное, чтобы Таварес не чекнул мой лоу-кик»

Крис Уайдман пошутил о переломе ноги, из-за которого он пропустил два года.

Соперника Вайдмана Брэда Тавареса спросили о переломе ноги, которую Крис получил в 2021 году в бою с Юрайей Холлом.

«Эй, главное, чтобы ты не чекнул первый лоу-кик. Дай хотя бы один пробить, пожалуйста. Только не выставляй голень или колено, ха-ха-ха. Я тебе тоже дам один пробить», – отреагировал на это Крис Вайдман.

Напомним, что Вайдман и Таварес подерутся в ночь на 20 августа на турнире 292.

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