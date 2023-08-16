Чендлер – Макгрегору: «Скоро увидимся»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер в соцсетях обратился к Конору Макгрегору.

«Скоро увидимся», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Макгрегор высмеял пост Чендлера, в котором американец рассказал о готовности к новым поединкам.

Напомним, что Конор должен подраться с Чендлером в финале шоу TUF. Дата поединка по-прежнему неизвестна.

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4 комментария

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Игорь Пичугин
Ответ Великий Алонсо
Этот Члендер никому неинтересен 🤦‍♂️
В плане трештока да, а как боец, все равно он заслуживает уважения.
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Плеймейкер87
Росс - Чендлеру: "Если ты обидишь мою сестру, то я надеру тебе задницу"
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Oleg Where
Ответ Великий Алонсо
Этот Члендер никому неинтересен 🤦‍♂️
Мне интересны его бои, он всегда рубится.
+1
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