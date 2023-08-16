Чендлер – Макгрегору: «Скоро увидимся»

Майкл Чендлер в соцсетях обратился к Конору Макгрегору.

«Скоро увидимся», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Макгрегор высмеял пост Чендлера, в котором американец рассказал о готовности к новым поединкам.

Напомним, что Конор должен подраться с Чендлером в финале шоу TUF. Дата поединка по-прежнему неизвестна.

Чендлер – о планах Конора: «Декабрь мне подходит»

Чендлер – о твите Макгрегора об отмене боя: «Когда-то твои слова имели огромный вес»