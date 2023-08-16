Чендлер – Макгрегору: «Скоро увидимся»
Майкл Чендлер в соцсетях обратился к Конору Макгрегору.
«Скоро увидимся», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Ранее Макгрегор высмеял пост Чендлера, в котором американец рассказал о готовности к новым поединкам.
Напомним, что Конор должен подраться с Чендлером в финале шоу TUF. Дата поединка по-прежнему неизвестна.
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