О’Мэлли – о Маске и Цукерберге: «Помните СМ Панка? Он бы их просто уничтожил»
Шон О’Мэлли высказался о возможном бое Илона Маска и Марка Цукерберга.
«Боже, как же отвратительно это будет выглядеть. Помните СМ Панка? Он бы их просто уничтожил», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
СМ Панк – профессиональный рестлер, на счету которого два поединка в UFC. В сентябре-2016 он досрочно проиграл Микки Галлу, а через два года уступил Майку Джексону.
После поединка Панк покинул промоушен, а сам бой был признан несостоявшимся – из-за проваленного Джексоном теста на допинг.
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