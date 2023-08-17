О’Мэлли – о Маске и Цукерберге: «Помните СМ Панка? Он бы их просто уничтожил»

Шон О’Мэлли высказался о возможном бое Илона Маска и Марка Цукерберга.

«Боже, как же отвратительно это будет выглядеть. Помните СМ Панка? Он бы их просто уничтожил», – сказал претендент на титул в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

СМ Панк – профессиональный рестлер, на счету которого два поединка в UFC. В сентябре-2016 он досрочно проиграл Микки Галлу, а через два года уступил Майку Джексону.

После поединка Панк покинул промоушен, а сам бой был признан несостоявшимся – из-за проваленного Джексоном теста на допинг.

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