Хасбик отреагировал на слова Уайта: «Он не прав. Я заработал три миллиона долларов»
Блогер Хасбулла Магомедов отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта.
Ранее Уайт заявил, что Магомедов заработал в UFC больше миллиона долларов.
«Он неправильно сказал. Я три заработал», – написал Хасбик в социальных сетях.
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