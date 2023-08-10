Хасбик отреагировал на слова Уайта: «Он не прав. Я заработал три миллиона долларов»

Блогер Хасбулла Магомедов отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта.

Ранее Уайт заявил, что Магомедов заработал в UFC больше миллиона долларов.

«Он неправильно сказал. Я три заработал», – написал в социальных сетях.

Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Не буду драться»

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