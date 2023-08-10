Хасбик отреагировал на слова Уайта: «Он не прав. Я заработал три миллиона долларов»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта.

Ранее Уайт заявил, что Магомедов заработал в UFC больше миллиона долларов.

«Он неправильно сказал. Я три заработал», – написал Хасбик в социальных сетях.

Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Не буду драться»

«Черный хайп – тоже хайп». Хасбика задержала полиция – за перекрытую дорогу, чтобы подрифтовать

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocco777
ну так три больше миллиона. как говорится понты дороже денег.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocco777
тем временем специалисты спортса отвлекают народ, пока их коллеги рисуют таблицу Кубка России.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Ответ AshAsh
мда, а Стипе годами вымораживали, как только он заикался о поднятии гонорара, Рики Мартина за каждые требуемые им +100K$ грозились выпереть ..
И что теперь Хасбику не зарабатывать ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joker111
Ответ sanek maloi
А сколько по итогу достанется этому Бача бази?)
Санек,как же приятно смотреть как твое о… стабильно подрывают дагестанцы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Виртуалкин
хасбику 3-вандербою кукиш
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AshAsh
мда, а Стипе годами вымораживали, как только он заикался о поднятии гонорара, Рики Мартина за каждые требуемые им +100K$ грозились выпереть ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий