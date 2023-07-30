Бонусы UFC 291: Гейджи, Льюис, Грин и Холланд – лучшие выступления вечера
В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, состоялся UFC 291, в главном событии которого прошел поединок за пояс BMF между Джастином Гейджи и Дастином Порье.
По итогам турнира промоушен отказался от награды за лучший бой вечера, но раздал четыре премии за лучшее выступление.
Бонусные 50 тысяч долларов получили Джастин Гейджи (нокаутировал Дастина Порье), Деррик Льюис (нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму), Бобби Грин (задушил Тони Фергюсона) и Кевин Холланд (задушил Майкла Кьезу).
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Но Копылову зажали, факт.