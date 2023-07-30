Бонусы UFC 291: Гейджи, Льюис, Грин и Холланд – лучшие выступления вечера

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, состоялся UFC 291, в главном событии которого прошел поединок за пояс BMF между и .

По итогам турнира промоушен отказался от награды за лучший бой вечера, но раздал четыре премии за лучшее выступление.

Бонусные 50 тысяч долларов получили Джастин Гейджи (нокаутировал Дастина Порье), (нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму), (задушил ) и (задушил ).

Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF