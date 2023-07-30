Бонусы UFC 291: Гейджи, Льюис, Грин и Холланд – лучшие выступления вечера

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Деррик Льюис Кевин Холланд Бобби Грин UFC 291 Бокс/MMA/UFC

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, состоялся UFC 291, в главном событии которого прошел поединок за пояс BMF между Джастином Гейджи и Дастином Порье.

По итогам турнира промоушен отказался от награды за лучший бой вечера, но раздал четыре премии за лучшее выступление.

Бонусные 50 тысяч долларов получили Джастин Гейджи (нокаутировал Дастина Порье), Деррик Льюис (нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму), Бобби Грин (задушил Тони Фергюсона) и Кевин Холланд (задушил Майкла Кьезу).

Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF

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4 комментария

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realsila
а Копылов?
+6
0
+6
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Купаж
Ответ Крыс Пол
Копылова обокрали. Льюису, видимо, за снятые трусы заплатили - там же финиш ни о чем был
Там колено в голову с разношки было очень четкое. В тяжелом весе от Льюиса. Чисто за это уже можно было бонус давать.

Но Копылову зажали, факт.
+3
0
+3
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Крыс Пол
Копылова обокрали. Льюису, видимо, за снятые трусы заплатили - там же финиш ни о чем был
0
0
0
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Игорь Пичугин
Да! Роман недополучил 50 кусков бакинских. Обидно.
0
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