Боксер Мышев: «Нурлан Сабуров мог бы выиграть у Джейка Пола»

Теги бокс Владимир Мышев Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Боксер Владимир Мышев уверен, что Нурлан Сабуров победил бы Джейка Пола.

«Я видел, как Нурлан Сабуров стоит на лапах, видел, как работает на снарядах. Заметно, что в юношеском возрасте он стоял в спаррингах и выступал на открытых рингах. Вопрос в том, как бы он боксировал сейчас. Особенно, когда речь идет про большой стадион и толпы зрителей…

Даже по спаррингу трудно понять, как бы человек себя чувствовал в ринге, а Пол уже много раз себя перебарывал и показывал, что нормально справляется с давлением.

Но, если бы Нурлан ту технику, которую я у него видел, сумел перенести в ринг, он бы выиграл у Пола. И в любом случае, когда мы говорим о боях знаменитостей без большого опыта соревнований, встает еще вопрос характера, готовы или нет они будут пройти 10 раундов, – заявил экс-чемпион WBC Youth Intercontinental Владимир Мышев.

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5 комментариев

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Зачем постить всякий бред🤦🏾
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мышев и Сабуров-кто они?
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Нурлан кабан здоровый. Если поставить ем удар, то всё возможно.
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