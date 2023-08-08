Фьюри поразмышлял о скором завершении карьеры: «У меня много детей, я должен остаться в здравом уме»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри поразмышлял о скором завершении карьеры.

«Никто не знает, сколько боев мне осталось провести. Одно я могу сказать точно: я буду наслаждаться каждой минутой, которая у меня осталась. Буду получать удовольствие от каждого поединка.

Хочу, чтобы мои дети были рядом. Я счастлив, доволен жизнью. Думаю, что каждый боксер знает, когда пора уходить. Конечно, иногда они затягивают с этим, но я верю, что приму правильное решение.

У меня много детей, я должен остаться в здравом уме. Мне не нужны никакие травмы», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

В контракте на бой Фьюри и Нганну есть пункт о реванше в случае поражения Тайсона

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2 комментария

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все по делу ляпнул
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+2
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