Фьюри поразмышлял о скором завершении карьеры: «У меня много детей, я должен остаться в здравом уме»

Тайсон Фьюри поразмышлял о скором завершении карьеры.

«Никто не знает, сколько боев мне осталось провести. Одно я могу сказать точно: я буду наслаждаться каждой минутой, которая у меня осталась. Буду получать удовольствие от каждого поединка.

Хочу, чтобы мои дети были рядом. Я счастлив, доволен жизнью. Думаю, что каждый боксер знает, когда пора уходить. Конечно, иногда они затягивают с этим, но я верю, что приму правильное решение.

У меня много детей, я должен остаться в здравом уме. Мне не нужны никакие травмы», – сказал чемпион мира по боксу .

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

В контракте на бой Фьюри и Нганну есть пункт о реванше в случае поражения Тайсона