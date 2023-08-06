Менеджер Хабиба признал факт переговоров с Маском: «Он завершил карьеру тренера. Миллиардеры не исключение»

Теги Хабиб Нурмагомедов Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Менеджер Хабиба объяснил, почему он отказался тренировать Илона Маска.

«Да, они [представители Илона Маска] на меня выходили. Хабиб завершил тренерскую деятельность. Миллиардеры тут не исключение», – сказал менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.

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