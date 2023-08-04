Взвешивание перед UFC on ESPN 50: Сэндхаген тяжелее Фонта, Андраде и Суарес показали одинаковый вес
В Нэшвилле, штат Теннесси, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 50.
В главном событии пройдет поединок между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом.
Результаты взвешивания:
Кори Сэндхаген (63,3 кг) – Роб Фонт (63 кг)
Джессика Андраде (52,4 кг) – Татьяна Суарес (52,4 кг)
Дастин Джейкоби (93 кг) – Кеннеди Нзечакву (93 кг)
Гэвин Такер (65,8 кг) – Диего Лопес (66 кг)
Таннер Босер (92,8 кг) – Алекса Камур (92,5 кг)
Игнасио Бахамондес () – Людовит Клайн (70,8 кг)
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