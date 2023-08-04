Взвешивание перед UFC on ESPN 50: Сэндхаген тяжелее Фонта, Андраде и Суарес показали одинаковый вес

Теги UFC MMA Джессика Андраде Татьяна Суарес Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

В Нэшвилле, штат Теннесси, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 50.

В главном событии пройдет поединок между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом.

Результаты взвешивания:

Кори Сэндхаген (63,3 кг) – Роб Фонт (63 кг)

Джессика Андраде (52,4 кг) – Татьяна Суарес (52,4 кг)

Дастин Джейкоби (93 кг) – Кеннеди Нзечакву (93 кг)

Гэвин Такер (65,8 кг) – Диего Лопес (66 кг)

Таннер Босер (92,8 кг) – Алекса Камур (92,5 кг)

Игнасио Бахамондес () – Людовит Клайн (70,8 кг)

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