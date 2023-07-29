UFC 291: поединок Томпсон – Перейра отменен

Поединок главного карда UFC 291 между Стивеном Томпсоном и Мичелом Перейрой отменен.

Бой не состоится – такое решение принял Томпсон, поскольку Перейра не смог сделать вес, превысив лимит более чем на один килограмм.

«Утром я сделал вес, как и перед абсолютно каждым поединком на протяжении своей 11-летней карьеры в UFC. Мой соперник эту задачу не выполнил. Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая мой опыт прошлых лет, мы с командой решили, что не стоит соглашаться на этот поединок», – написал в соцсетях девятый номер полусреднего веса Стивен Томпсон.

Взвешивание перед UFC 291: Порье легче Гейджи, Перейра тяжелее Блаховича

Домогательства учителя, мать-наркоманка, тюрьма: жизнь соперника Фергюсона – сплошная боль