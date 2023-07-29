UFC 291: поединок Томпсон – Перейра отменен

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Мичел Перейра UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Поединок главного карда UFC 291 между Стивеном Томпсоном и Мичелом Перейрой отменен.

Бой не состоится – такое решение принял Томпсон, поскольку Перейра не смог сделать вес, превысив лимит более чем на один килограмм.

«Утром я сделал вес, как и перед абсолютно каждым поединком на протяжении своей 11-летней карьеры в UFC. Мой соперник эту задачу не выполнил. Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая мой опыт прошлых лет, мы с командой решили, что не стоит соглашаться на этот поединок», – написал в соцсетях девятый номер полусреднего веса Стивен Томпсон.

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2 комментария

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Денис Разумовский
Его право
+3
0
+3
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Экочёрт 4000
от изначального карда остались рожки да ножки
+3
-2
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