Гейджи – о бое с Конором: «Не буду драться с тем, кто принимает стероиды»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи обвинил Конора Макгрегора в употреблении допинга.

«Не собираюсь драться с кем-то, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не использовал их и не буду. Ну, может быть, на пенсии.

Но я никогда не принимал их и не хочу драться с тем, кто читерит. Так что, возможно, мне не стоит об этом говорить, но это правда», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Джастин Гейджи: «Конор отказывался от боя со мной шесть раз»

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3 комментария

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Отец Погребняка
Когда все вымаливают бой с Конором, чтобы поднять денег. Гейджи, красава, понял что эта тактика не работает и пошел от обратного, отказываясь драться с ним). И это может сработать) В ближайшие дни Конору потребуется огнетушитель…
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Отец Погребняка
Когда все вымаливают бой с Конором, чтобы поднять денег. Гейджи, красава, понял что эта тактика не работает и пошел от обратного, отказываясь драться с ним). И это может сработать) В ближайшие дни Конору потребуется огнетушитель…
Верно говоришь , в то время когда «все» выпрашивают бой с конором который почти пол века не дрался , гейджи как мужик сказал что думает вместо того что бы умалчивать и думать о деньгах и хайпах , пускай конор доказывает что он не на стероидах доказывает что заслуживает такого оппонента после этого уже можно говорить о бое
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