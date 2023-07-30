Гейджи – о бое с Конором: «Не буду драться с тем, кто принимает стероиды»

Джастин Гейджи обвинил Конора Макгрегора в употреблении допинга.

«Не собираюсь драться с кем-то, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не использовал их и не буду. Ну, может быть, на пенсии.

Но я никогда не принимал их и не хочу драться с тем, кто читерит. Так что, возможно, мне не стоит об этом говорить, но это правда», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Джастин Гейджи: «Конор отказывался от боя со мной шесть раз»