Кевин Холланд задушил Майкла Кьезу в первом раунде на UFC 291
На UFC 291 в Солт-Лейк-Сити прошел бой в полусреднем весе между Майклом Кьезой и Кевином Холландом.
Холланд поймал Кьезу на удушающий прием в первом раунде после серии точных ударов.
Кьеза шел на серии из двух поражений. Холланд в апреле-2023 нокаутировал Сантьяго Понсиниббио, а до этого проигрывал Стивену Томпсону и Хамзату Чимаеву.
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