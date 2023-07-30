Кевин Холланд задушил Майкла Кьезу в первом раунде на UFC 291

На UFC 291 в Солт-Лейк-Сити прошел бой в полусреднем весе между и .

Холланд поймал Кьезу на удушающий прием в первом раунде после серии точных ударов.

Кьеза шел на серии из двух поражений. Холланд в апреле-2023 нокаутировал Сантьяго Понсиниббио, а до этого проигрывал Стивену Томпсону и Хамзату Чимаеву.

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