«Чувствую себя хорошо». Алекс Перейра набрал 10 кг после взвешивания к поединку с Яном Блаховичем

Алекс Перейра набрал 10 кг после процедуры взвешивания к турниру UFC 291.

Бразильский боец поделился информацией в соцсетях, добавив, что чувствует себя хорошо.

Он встал на весы, которые показали 103,5 кг. Во время официальной процедуры Перейра весил 93,2 кг.

Бой Алекса Перейры против Яна Блаховича пройдет в ночь на 30 июля в рамках турнира UFC 291.

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