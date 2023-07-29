«Чувствую себя хорошо». Алекс Перейра набрал 10 кг после взвешивания к поединку с Яном Блаховичем

Теги UFC MMA Ян Блахович Алекс Перейра UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра набрал 10 кг после процедуры взвешивания к турниру UFC 291.

Бразильский боец поделился информацией в соцсетях, добавив, что чувствует себя хорошо.

Он встал на весы, которые показали 103,5 кг. Во время официальной процедуры Перейра весил 93,2 кг.

Бой Алекса Перейры против Яна Блаховича пройдет в ночь на 30 июля в рамках турнира UFC 291.

Алекс Перейра: «Если кто-то и способен побить Адесанью, то это Стриклэнд»

Алекс Перейра: «Победа над Блаховичем принесет мне титульный поединок. Я бы выбрал Хилла из-за денег»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Потапкин
хоть бы запретили этот кал. взвешивание прям перед поединком😎
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rude.
Ответ Аморалинни
Читерит только Хабиб ©
Ну да, правда есть нюанс, Хабиб почти столько же весит в жизни как и Перейра. Только бразилец гоняет для полутяжелого (~10 кг читинга считается адекватной нормой), а Хабиб гонял в легкий вес (20+ кг) Разницу чувствуешь?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Читерит только Хабиб ©
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Abdukadyroff
Блаховичу будет очень трудно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мяти
Я не понимаю, получается, Перейра и в полутяжах изнурял себя сгонкой, чтобы уложиться в вес?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбульников
Как этот монстр залезал в полусредний? 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ omsk1716
Да, было бы справедливо взвешивание в день боя. Никто бы не смог читерить и не было бы такой разницы в габаритах, которая иногда бывает.
В таком случае разница в весе между бойцами на момент поединка будет еще больше и будет в принципе невозможно все это систематизировать если масштабировать поединки.

Ваше обостренное чувство справедливости, конечно, подобные мелочи не учитывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Медведев
Ответ rude.
Ну да, правда есть нюанс, Хабиб почти столько же весит в жизни как и Перейра. Только бразилец гоняет для полутяжелого (~10 кг читинга считается адекватной нормой), а Хабиб гонял в легкий вес (20+ кг) Разницу чувствуешь?)
Да между боями Перейра весит те же 100+ кг судя по фото. Так что эти двое как раз одного поля ягоды.
Я думаю Алекс поднялся в полутяжи не только потому что устал драться с Адесаньей, а и потому что устал так много гонять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий