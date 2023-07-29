«Чувствую себя хорошо». Алекс Перейра набрал 10 кг после взвешивания к поединку с Яном Блаховичем
Алекс Перейра набрал 10 кг после процедуры взвешивания к турниру UFC 291.
Бразильский боец поделился информацией в соцсетях, добавив, что чувствует себя хорошо.
Он встал на весы, которые показали 103,5 кг. Во время официальной процедуры Перейра весил 93,2 кг.
Бой Алекса Перейры против Яна Блаховича пройдет в ночь на 30 июля в рамках турнира UFC 291.
Алекс Перейра: «Если кто-то и способен побить Адесанью, то это Стриклэнд»
Алекс Перейра: «Победа над Блаховичем принесет мне титульный поединок. Я бы выбрал Хилла из-за денег»
Ваше обостренное чувство справедливости, конечно, подобные мелочи не учитывает.
Я думаю Алекс поднялся в полутяжи не только потому что устал драться с Адесаньей, а и потому что устал так много гонять.