Тони Фергюсон: «Я чувствую, что нахожусь в расцвете сил. Пять боев и титул»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Я чувствую, что сейчас нахожусь в расцвете сил, это безумно. Никто не будет указывать мне, когда заканчивать карьеру. Я сделаю это, когда захочу. Это произойдет. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боев и титул, детка, – заявил бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон.

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10 комментариев

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Люблю Марго Робби
Пора уже чип менять, этот явно коротит
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baydos
Тони пора уже. Когда он дерется ловлю себя на мысли сейчас, что переживаю также, как и за Федора особенно поражения как палкой по голове. Нокаут от Чендлера вообще убил( Пора уходить Эль Кукуй.
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oka79410
Моторика, реакция сильно хромают. В бою с Нейтом это явно бросалось в глаза. О титуле и речи быть не может, ему бы сохранить остатки здоровья. Тони был из тех, который отдавал всего себя ради этого д**ьма. Настоящий воин
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кракен ночной лиги
Тони, спасибо за карьеру. Не раз ещё пересмотрю твои бои. Плевать, что не вышло с титулом. Береги здоровье
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Сергей Осипов
Боюсь, после поражения Грину, Уайту все же придётся указать кукую на дверь.
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Axmat Cecenov
5 боев и морг, а не титульник
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