Тони Фергюсон: «Я чувствую, что нахожусь в расцвете сил. Пять боев и титул»

Тони Фергюсон заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Я чувствую, что сейчас нахожусь в расцвете сил, это безумно. Никто не будет указывать мне, когда заканчивать карьеру. Я сделаю это, когда захочу. Это произойдет. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боев и титул, детка, – заявил бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон.

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Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?