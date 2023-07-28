Взвешивание перед UFC 291: Порье легче Гейджи, Перейра тяжелее Блаховича

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 291.

В главном событии пройдет поединок за пояс BMF («Самого опасного ублюдка») между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

Результаты взвешивания:

Дастин Порье (70,3 кг) – Джастин Гейджи (70,8 кг)

Ян Блахович (93 кг) – Алекс Перейра (93,2 кг)

Стивен Томпсон () – Мишель Перейра ()

Тони Фергюсон () – Бобби Грин (70,5 кг)

Кевин Холланд (76,9 кг) – Майкл Кьеза (77,1 кг)

Роман Копылов (83,9 кг) – Клаудио Рибейро (84,1 кг)

Какой же плотный турнир UFC 291! На что точно посмотреть, кроме главного боя?