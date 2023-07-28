Минеев прокомментировал скандал на ЧМ по фехтованию: «Выражаем поддержку нашей спортсменке. Правила нужно соблюдать»

Теги Ольга Харлан Владимир Минеев Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев прокомментировал скандал, произошедший на чемпионате мира по фехтованию.

«Многие уже в курсе ситуации, сложившейся вокруг российской фехтовальщицы Анны Смирновой. Этим постом мы выражаем поддержку нашей спортсменке.

Без оценки произошедшего. Отметим лишь один нюанс. Выступая на соревнованиях и принимая правила, по которым они проводятся, данные правила нужно соблюдать до конца поединка.

Не важно, одержал ты победу или проиграл. И Анна, собственно говоря, это и продемонстрировала», – написал боец ММА Владимир Минеев в своем телеграм-канале.

Напомним, что украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку Смирновой после поединка на ЧМ по фехтованию, в результате чего была дисквалифицирована.

Минеев – об Усике: «Если говорить про человека, который на Украине агитирует ребят против нашей страны, то он поступает как патриот»

Владимир Минеев: «Мы сражаемся за свою Россию, а не ту, которую нам хотят навязать»

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10 комментариев

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Stop-D
Когда он успевает все комментировать?)))
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Kanan Jarrus
а принципы международного права, видимо, можно не соблюдать.
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Комнатный Герой💪
Раз уж Украинка позволяет себе такие вольности, давайте открыто признаем что Россиянка победила Украинку, которая ВИНОВАТА САМА, САМА ОБИДЕЛАСЬ и ушла, а Россиянка и Россия победила и вела себя ДОСТОЙНО до конца. И это правда, и это факты... Смирнова👍😘
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DrDro
Ответ Как дела на заводе
а ты когда успеваешь?))
Так Stop-d наверное не воюет🤔
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Volkan Oezdemir
Ответ Adeen
И самый прикол в том, что Россия соблюдала и соблюдает вообще ВСЕ принципе международного права. Даже СВО началось и проводится по всем законам и правилам, утверждённым в мире и в ООН, в частности. И это самое смешное.
Дай определение этим законам. Что ты как вилами по воде. Пиши четко, наводя примеры и ссылаясь на эти законы, прекрати рожать бессодержательные текста.
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