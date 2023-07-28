Минеев прокомментировал скандал на ЧМ по фехтованию: «Выражаем поддержку нашей спортсменке. Правила нужно соблюдать»

Владимир Минеев прокомментировал скандал, произошедший на чемпионате мира по фехтованию.

«Многие уже в курсе ситуации, сложившейся вокруг российской фехтовальщицы Анны Смирновой. Этим постом мы выражаем поддержку нашей спортсменке.

Без оценки произошедшего. Отметим лишь один нюанс. Выступая на соревнованиях и принимая правила, по которым они проводятся, данные правила нужно соблюдать до конца поединка.

Не важно, одержал ты победу или проиграл. И Анна, собственно говоря, это и продемонстрировала», – написал боец ММА Владимир Минеев в своем телеграм-канале.

Напомним, что украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку Смирновой после поединка на ЧМ по фехтованию, в результате чего была дисквалифицирована.

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