Вечер бокса в Лас-Вегасе Спенс – Кроуфорд: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится титульный поединок между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. На кону стоит титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Лас-Вегасе?

Турнир начнется в 03:00 по московскому времени. Главный поединок стартует не раньше 06:00. В России не будет официальной трансляции. Поединок будет показан в рамках платной трансляции на платформе Showtime.

Кард турнира в Лас-Вегасе

Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс;

Исаак Круз – Джованни Кабрера;

Нонито Донейр – Алехандро Сантьяго;

Серхио Гарсия – Йонис Теллес.

Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?

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