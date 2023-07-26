Фергюсон – о подготовке к бою с Грином: «Таскали разное дерьмо, блевали и боролись с медведями»

Тони Фергюсон рассказал, что готовился к бою с Бобби Грином в условиях среднегорья.

«Мы готовились рядом с водохранилищем Биг-Бэр на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.

Мы пахали до блевоты, поднимали всякое дерьмо, таскали его и бросали, боролись с медведями. Ох, это здорово. Здорово вернуться, по-другому вернуться», – сказал бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон, идущий на серии из пяти поражений.

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?