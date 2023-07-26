Фергюсон – о подготовке к бою с Грином: «Таскали разное дерьмо, блевали и боролись с медведями»

Теги UFC легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Бобби Грин UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон рассказал, что готовился к бою с Бобби Грином в условиях среднегорья.

«Мы готовились рядом с водохранилищем Биг-Бэр на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.

Мы пахали до блевоты, поднимали всякое дерьмо, таскали его и бросали, боролись с медведями. Ох, это здорово. Здорово вернуться, по-другому вернуться», – сказал бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон, идущий на серии из пяти поражений.

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?

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10 комментариев

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daiv18
Крутой перец он конечно, не унывает на стрике из поражений.
+3
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Давид Кочинян
Ответ Висита Эльмурзаев
сильнейший боец дивизиона? Это что-то из мультивселенной Марвел?
Рекордной победной серии в дивизионе, дружок!
+1
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sanek maloi
У Ферги как всегда, если не "чемпионское дерьмо", то по любому какое нибудь "дерьмо"))) Грина может не вывезти,в былые времена Тони его бы раскромсал, сейчас в ко бы не отлетел и на пенсию Кукуй не хочет, увы.( Боец до мозга костей.
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