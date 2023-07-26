Колби хочет драться с Конором после победы над Эдвардсом: «Это крупнейший бой, возможный в UFC»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что хочет драться с Конором Макгрегором, если станет чемпионом UFC.

«Это большой бой, который хотят увидеть люди. Фанаты хотят противостояния США и Ирландии, они хотят получить денежный бой.

Эта вывеска будет продаваться, крупнейший из возможных поединков в UFC. Думаю, что Конор идеально подойдет мне, когда я побью Леона «Руки-ножницы» Эдвардса этой осенью.

Когда я получу титул в полусреднем весе, полагаю, Конор найдет, что сказать. Думаю, что до начала следующей зимы мы встретимся, после чего выясним, кто самый жесткий человек на планете», – сказал претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон.

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3 комментария

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Люблю Марго Робби
Ответ Просто Космос
Все хотят драться с Конором. Но Конор не будет драться по факту ни с кем.
Почему не будет? Может ещё уронит пару маскотов))
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