Конор поддержал женскую сборную Ирландии на ЧМ по футболу: «Дамы правят балом!»

Теги UFC сборная Ирландии жен Конор Макгрегор ЧМ по футболу среди женщин Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор отреагировал на гол Кэти Маккейб на женском ЧМ по футболу.

«Культовый момент в ирландском футболе случился прямо сейчас! Дамы правят балом! Капитан Маккейб забила с углового! Вау!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Несмотря на гол Маккейб, женская сборная Ирландии уступила соперницам из Канады со счетом 2:1 и потеряла шансы на выход из группы чемпионата мира.

Очень милый Конор: никто не перешел в его команду на TUF (кроме одного), а он приготовил рагу на пиве и помог сопернику во время боя

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