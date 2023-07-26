Конор поддержал женскую сборную Ирландии на ЧМ по футболу: «Дамы правят балом!»
Конор Макгрегор отреагировал на гол Кэти Маккейб на женском ЧМ по футболу.
«Культовый момент в ирландском футболе случился прямо сейчас! Дамы правят балом! Капитан Маккейб забила с углового! Вау!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Несмотря на гол Маккейб, женская сборная Ирландии уступила соперницам из Канады со счетом 2:1 и потеряла шансы на выход из группы чемпионата мира.
Очень милый Конор: никто не перешел в его команду на TUF (кроме одного), а он приготовил рагу на пиве и помог сопернику во время боя
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