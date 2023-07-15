Дональд Трамп заработал $2,5 млн за комментирование поединка между Холифилдом и Белфортом. Бой продлился две минуты

Теги Эвандер Холифилд Витор Белфорт бокс Дональд Трамп Холифилд – Белфорт Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп заработал $2,5 млн за две минуты поединка Холифилд – Белфорт.

45-й президент США работал комментатором на турнире Triller Fight Club в 2021 году. Промоушен также предоставил миллиардеру частный самолет, как сообщает The Washington Post.

Экс-президент комментировал поединок Эвандера Холифилда против Витора Белфорта.

«Трамп получил гонорар, сопоставимый с доходами самых знаменитых комментаторов», – заявили в промоушене.

Напомним, что поединок длился всего две минуты – экс-чемпион UFC Белфорт нокаутировал легендарного боксера на исходе первого раунда.

Майк Тайсон может подраться с Холифилдом: «В Саудовской Аравии есть люди, которые хотят это увидеть»

Возвращение Холифилда – грусть и уныние. Эвандер позорно проиграл, а бой комментировал Трамп, говоривший про Байдена и Афганистан

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Деньги к деньгам‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий