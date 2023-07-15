Дональд Трамп заработал $2,5 млн за комментирование поединка между Холифилдом и Белфортом. Бой продлился две минуты

Дональд Трамп заработал $2,5 млн за две минуты поединка Холифилд – Белфорт.

45-й президент США работал комментатором на турнире Triller Fight Club в 2021 году. Промоушен также предоставил миллиардеру частный самолет, как сообщает The Washington Post.

Экс-президент комментировал поединок Эвандера Холифилда против Витора Белфорта.

«Трамп получил гонорар, сопоставимый с доходами самых знаменитых комментаторов», – заявили в промоушене.

Напомним, что поединок длился всего две минуты – экс-чемпион UFC Белфорт нокаутировал легендарного боксера на исходе первого раунда.

Майк Тайсон может подраться с Холифилдом: «В Саудовской Аравии есть люди, которые хотят это увидеть»

Возвращение Холифилда – грусть и уныние. Эвандер позорно проиграл, а бой комментировал Трамп, говоривший про Байдена и Афганистан