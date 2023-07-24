Боец TUF из России – о Коноре: «У его команды много привилегий и собственный шеф-повар»

Теги UFC The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Тимур Валиев Бокс/MMA/UFC

Тимур Валиев рассказал об отношении к Конору Макгрегору.

«Если бы я попал к Конору, это было бы круто с точки зрения хайпа. Единственное смущало, что ребята постоянно рекламировали его алкоголь, я бы не смог. Это было бы проблемой. Ходить тренироваться в Proper Twelve, рекламировать его... Я бы этого не допустил.

В остальном с Конором было бы интересно, он прикольный пацан. Для его команды было много привилегий. Например, у него был с собой шеф-повар, который нам готовил. Это было просто сумасшествие, очень вкусно», – сказал российский участник The Ultimate Fighter Тимур Валиев.

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1 комментарий

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fan_stepan
Валиев захотел леща от земляка Хабиба?
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