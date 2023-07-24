Боец TUF из России – о Нурмагомедове: «Раньше Дагестан знали благодаря Расулу Гамзатову, сейчас – Хабиб»

Тимур Валиев рассказал о значении Хабиба Нурмагомедова для Дагестана.

«Появилась лига Eagle FC, возможность выступать, выходить на новый уровень. Открылся огромный спорткомплекс, в котором развиваются олимпийские виды, там собираются лучшие бойцы. Раньше мы больше делились на клубы, сейчас основная база – зал Абдулманапа.

Плюс у много бизнес-проектов, которые дают рабочие места. Его село переименовали в честь отца, там все по-другому. Приятно заезжать, смотреть, народ радостный.

За границей благодаря Хабибу знают Дагестан. Раньше был Расул Гамзатов, который нас прославлял, сейчас Хабиб – приятно», – сказал участник 31 Тимур Валиев.

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