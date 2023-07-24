Боец TUF из России – о Нурмагомедове: «Раньше Дагестан знали благодаря Расулу Гамзатову, сейчас – Хабиб»
Тимур Валиев рассказал о значении Хабиба Нурмагомедова для Дагестана.
«Появилась лига Eagle FC, возможность выступать, выходить на новый уровень. Открылся огромный спорткомплекс, в котором развиваются олимпийские виды, там собираются лучшие бойцы. Раньше мы больше делились на клубы, сейчас основная база – зал Абдулманапа.
Плюс у Хабиба много бизнес-проектов, которые дают рабочие места. Его село переименовали в честь отца, там все по-другому. Приятно заезжать, смотреть, народ радостный.
За границей благодаря Хабибу знают Дагестан. Раньше был Расул Гамзатов, который нас прославлял, сейчас Хабиб – приятно», – сказал участник The Ultimate Fighter 31 Тимур Валиев.
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Но и Хабиб действительно сделал свой регион всемирно известным, до сих пор необычно, когда о нем говорят известнейшие люди.
И на самом деле даже вторично, что регион прославляется бойцами. Это лучше, чем если о нем вообще никто ничего не знает. Теперь люди просто могут загуглить о том, что это за место и увидеть красивую природу, местных гончарных мастеров и т.д. Тут уже приезжают туристы и регион получает шанс на развитие.
Кстати, та же папаха Хабиба, которая стала своеобразном мировым культурным кодом региона и был свидетелем, как человек просил ее привезти у друга, который в Дагестан отправлялся.