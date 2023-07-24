Гейджи хочет драться с Махачевым: «Ислам – точно не Хабиб, не могу дождаться»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи хочет драться за титул UFC против Ислама Махачева.

«Главный вызов для Махачева? Если исходить из того, что мы знаем, то это Волкановски, потому что он уже дрался с ним, и то был очень близкий бой.

Не могу дождаться боя с Исламом Махачевым, точно знаю, что он – не Хабиб Нурмагомедов, и я хочу это доказать», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.

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