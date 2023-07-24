Гейджи хочет драться с Махачевым: «Ислам – точно не Хабиб, не могу дождаться»
Джастин Гейджи хочет драться за титул UFC против Ислама Махачева.
«Главный вызов для Махачева? Если исходить из того, что мы знаем, то это Волкановски, потому что он уже дрался с ним, и то был очень близкий бой.
Не могу дождаться боя с Исламом Махачевым, точно знаю, что он – не Хабиб Нурмагомедов, и я хочу это доказать», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.
Порье и Гейджи подерутся за пояс BMF, Перейра дебютирует в полутяжах против Блаховича: онлайн UFC 291
Комментарии