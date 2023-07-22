Боец MMA Луис Эрнандес победил соперника за одну секунду. Это самый быстрый нокаут в истории

Теги MMA Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Луис Эрнандес оформил самый быстрый нокаут в истории.

Это произошло на турнире Titan FC 83, проходившем во Флориде (США).

Луис нокаутировал Брайана Топпа уже на первой секунде поединка.

Эрнандес сразу же ударил Топпа левой ногой в голову, вследствие чего он моментально потерял сознание.

Прошлый рекорд принадлежал экс-бойцу UFC Хорхе Масвидалю, который в 2019 году нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд.

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4 комментария

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Казанский парень
С душком победа. Ему руку тянут поприветствовать, а он с ноги в ответ
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avcgloronalduMU
то есть он выманил на рукопожатие и в тот момент, когда соперник хотел отбить пятюню, он пробил ногой в голову?
https://youtu.be/iQS91WR8Pfo?si=v5JfU9UJSaYu1sm5
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fantasysports81@mail.ru
Правильно готовился к бою, оказался на секунду быстрее соперника.
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Егор Крид58
Ответ Казанский парень
С душком победа. Ему руку тянут поприветствовать, а он с ноги в ответ
да нормальная победа, вышел в ринг - забудь про джентльменское отношения! обниматься и руки пожимать будете после боя
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