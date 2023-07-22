Боец MMA Луис Эрнандес победил соперника за одну секунду. Это самый быстрый нокаут в истории
Боец MMA Луис Эрнандес оформил самый быстрый нокаут в истории.
Это произошло на турнире Titan FC 83, проходившем во Флориде (США).
Луис нокаутировал Брайана Топпа уже на первой секунде поединка.
Эрнандес сразу же ударил Топпа левой ногой в голову, вследствие чего он моментально потерял сознание.
Прошлый рекорд принадлежал экс-бойцу UFC Хорхе Масвидалю, который в 2019 году нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд.
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https://youtu.be/iQS91WR8Pfo?si=v5JfU9UJSaYu1sm5