Волкановски перенес операцию на руке. Восстановление займет шесть недель

Алекс Волкановски после операции на руке будет восстанавливаться шесть недель.

Информацию подтвердил менеджер бойца Эш Белкастро. По его словам, после реабилитации Волкановски вернется к полноценным контактным тренировкам.

Белкастро отметил, что Волкановски испытывал проблемы с рукой в течение года, а во время подготовки к бою с Яиром Родригесом боль стала «невыносимой».

На 290 победил Яира Родригеса и защитил пояс в полулегком весе.

Махачев ответил Волкановски, который упрекнул его за возможный бой с Эдвардсом: «Тогда давай подеремся»

Топурия – Волкановски: «И где ты бегаешь?»