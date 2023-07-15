Мухаммад Мокаев подерется с Тимом Эллиоттом на UFC 294 (Eurosport)

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Мухаммада Мокаева в UFC.

Британский боец дагестанского происхождения подерется с американцем Тимом Эллиоттом.

Ожидается, что бой пройдет в рамках турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Пока официального объявления нет, но информацию подтвердили несколько человек близких к промоушену.

Мокаев занимает 11-е место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, Эллиотт находится на десятом месте.

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1 комментарий

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космонавт на дереве
Хороший соперник, 10 номер рейтинга
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