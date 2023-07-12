Мокаев отреагировал на заявление Максума: «Воздух не гоняй»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мухаммад Мокаев Brave Combat Federation Азат Максум Спорт Казахстана

Азат Максум перед дебютом в UFC рассказал, что в случае необходимости готов провести бой с Мохаммедом Мокаевым. На что британец отреагировал в своих социальных сетях:

«Вы уже отказывались. Воздух не гоняй»

Ранее, выступая в Brave Мокаев бросал вызов Максуму, однако команда Азата решила не принимать этот бой.

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