Мокаев отреагировал на заявление Максума: «Воздух не гоняй»

Азат Максум перед дебютом в UFC рассказал, что в случае необходимости готов провести бой с Мохаммедом Мокаевым. На что британец отреагировал в своих социальных сетях:

«Вы уже отказывались. Воздух не гоняй»

Ранее, выступая в Brave Мокаев бросал вызов Максуму, однако команда Азата решила не принимать этот бой.

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