Азат Максум: «Я готов встретиться с Мокаевым»

Дебютант UFC из Казахстана, боец наилегчайшего веса Азат Максум прокоментировал вероятность боя с Мухаммадом Мокаевым.

«Возможный бой с Мухаммадом Мокаевым? В принципе, я готов с ним встретиться, и если нам дадут такой бой, мы не откажемся», – сказал Максум.

15 июля Максум встретится в UFC с американцем Тайсоном Нэмом.

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