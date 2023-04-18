Майк Тайсон может подраться с Холифилдом: «В Саудовской Аравии есть люди, которые хотят это увидеть»

Теги Майк Тайсон Эвандер Холифилд бокс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон может провести бой с Эвандером Холифилдом.

«В Саудовской Аравии есть люди, которые хотят это увидеть. Я не против такого боя. Со мной можно договориться, меня можно убедить. Мой разум работает яснее, когда я вижу конкретное денежное предложение», – сказал Майк Тайсон.

Тайсону 56 лет. В ноябре-2020 он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим. 60-летний Холифилд дрался в сентябре 2021 года, когда проиграл нокаутом экс-бойцу UFC Витору Белфорту.

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3 комментария

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Антиполитпроект
Ну да, мало же в Аравии песка насыпано😏
+12
0
+12
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АРХАТ
55-летний Майкл Мурер не хочет реабилитироваться за нокаут и вызвать 74 летнего Формана?)
+7
0
+7
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