Эррол Спенс: «В боксе слишком много поясов. Это размывает понимание людьми нашего спорта»

Теги бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс недоволен системой профессионального бокса .

«Я думаю, что в боксе слишком много поясов. Это размывает понимание людьми нашего спорта.

Речь идет не о трех или четырех санкционных органах, а обо всех этих младших титулах, второстепенных поясах, временных поясах и людях, которые платят за это. Если каждый получает титул за то, что просто выбирает подходящего промоутера, то где тут престиж?» – заявил чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс.

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2 комментария

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Рус Киссенжер
точно. никто в мире не знает всех чемпионов.
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Орбит с корицей
Всю жизнь смотрю титульные бои по телеку и вот даже не вспомню что за пояса и по какой версии они были 😂
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