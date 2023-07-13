Эррол Спенс: «В боксе слишком много поясов. Это размывает понимание людьми нашего спорта»

Эррол Спенс недоволен системой профессионального бокса .

«Я думаю, что в боксе слишком много поясов. Это размывает понимание людьми нашего спорта.

Речь идет не о трех или четырех санкционных органах, а обо всех этих младших титулах, второстепенных поясах, временных поясах и людях, которые платят за это. Если каждый получает титул за то, что просто выбирает подходящего промоутера, то где тут престиж?» – заявил чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс.

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