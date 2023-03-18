Бивол назвал Головкина лучшим боксером СНГ
Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признался, кого считает лучшими боксерами на постсоветском пространстве в данный момент.
В тройку лучших боксеров из стран СНГ по версии Бивола вошли казахстанский ветеран Геннадий Головкин, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и бывший обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко.
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