Бивол назвал Головкина лучшим боксером СНГ

Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признался, кого считает лучшими боксерами на постсоветском пространстве в данный момент.

В тройку лучших боксеров из стран СНГ по версии Бивола вошли казахстанский ветеран Геннадий Головкин, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и бывший обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко.

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