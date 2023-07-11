Фрэнк Уоррен: «Бой Фьюри и Нганну – не выставочный, но и не титульный»

Теги Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, в каком статусе будет поединок между Фьюри и Нганну.

«Бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну не будет выставочным, но я не уверен, что результат пойдет в официальные рекорды парней.

Поединок не будет носить характер титульного», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

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