Фрэнк Уоррен: «Бой Фьюри и Нганну – не выставочный, но и не титульный»

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, в каком статусе будет поединок между Фьюри и Нганну.

«Бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну не будет выставочным, но я не уверен, что результат пойдет в официальные рекорды парней.

Поединок не будет носить характер титульного», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Уоррен – о поединке Нганну – Фьюри: «Здесь мы увидим супербитву. В Эр-Рияде будет написана история»