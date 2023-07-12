Энтони Ярд допустил проведение боя с Дмитрием Биволом
Энтони Ярд рассмотрит возможность боя против Дмитрия Бивола.
«Энтони Ярд рассмотрит возможность такого боя. Потенциально это может быть интересный поединок», – сообщил ТАСС представитель Ярда.
В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
Ярд в январе проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом.
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