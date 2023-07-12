Энтони Ярд допустил проведение боя с Дмитрием Биволом

Теги Дмитрий Бивол бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Энтони Ярд рассмотрит возможность боя против Дмитрия Бивола.

«Энтони Ярд рассмотрит возможность такого боя. Потенциально это может быть интересный поединок», – сообщил ТАСС представитель Ярда.

В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

Ярд в январе проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом.

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1 комментарий

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dmitrii7856@icloud.com
Хотя бы поражения от Артура закрыл парочкой мешков , а потом балаболил
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