Кевин Ли: «Я собираюсь покинуть UFC. В жизни есть вещи более интересные, чем бои»

Боец UFC Кевин Ли заявил, что планирует покинуть промоушен.

«Я собираюсь покинуть UFC. Не могу найти слов, чтобы записать видео об этом. В жизни есть вещи более интересные, чем бои», – написал в соцсетях боец UFC Кевин Ли.

Позже спортсмен удалил пост.

Кевин Ли провел в MMA 27 боев, победив 19 раз. 1 июля он проиграл удушающим приемом в первом раунде Ринату Фахретдинову на турнире UFC в Лас‑Вегасе.

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