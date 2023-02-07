Кевин Ли подписал контракт с UFC через полтора года после увольнения

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Кевин Ли Бокс/MMA/UFC

Боец легкого дивизиона Кевин Ли подписал контракт с UFC. Как сообщает ESPN, американцу предложили эксклюзивное соглашение.

В конце октября 2021-го Ли временно отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста на амфетамин, после чего боец был уволен из UFC.

«Я встретился с президентом Даной Уайтом и главным исполнительным директором Хантером Кэмпбеллом. Чувствую, что возвращаюсь домой. Я благодарен им за то, что приняли меня обратно, и с нетерпением жду следующей главы в моей карьере», – написал Ли.

В марте 2022-го Ли провел бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, где победил единогласным решением судей Диего Санчеса.

Кевин Ли про увольнение из UFC: «Больше всего меня бесит отсутствие уважения»

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4 комментария

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artem klishin
Ответ Sobachkin
Даша Смит!
это уже имя нарицательное, легенда sports.ru
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Sobachkin
Даша Смит!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mike I.
Через полтора землекопа?
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Николай Бочков
Через полтора литра?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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