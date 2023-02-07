Кевин Ли подписал контракт с UFC через полтора года после увольнения

Боец легкого дивизиона Кевин Ли подписал контракт с UFC. Как сообщает ESPN, американцу предложили эксклюзивное соглашение.

В конце октября 2021-го Ли временно отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста на амфетамин, после чего боец был уволен из UFC.

«Я встретился с президентом Даной Уайтом и главным исполнительным директором Хантером Кэмпбеллом. Чувствую, что возвращаюсь домой. Я благодарен им за то, что приняли меня обратно, и с нетерпением жду следующей главы в моей карьере», – написал Ли.

В марте 2022-го Ли провел бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, где победил единогласным решением судей Диего Санчеса.

Кевин Ли про увольнение из UFC: «Больше всего меня бесит отсутствие уважения»