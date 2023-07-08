Фахретдинов хочет бой с Мэгни: «После последнего ужасного боя Нила я могу получить его»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Нил Мэгни Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов надеется попасть в топ-15 дивизиона, получив бой с Нилом Мэгни.

«Был бы я в весе 56–61–66 килограммов, то после трех побед мог бы зайти в топ. Но в 77 килограммах 120 с лишним человек. Еще рано.

Ребята выиграли побольше боев и топе заслуженно. Понимал, что нужна минимум одна победа. Хотел бы Нила Мэгни. После его последнего ужасного боя, его могут мне дать», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

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