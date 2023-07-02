Ринат Фахретдинов – после победы над Ли: «Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал?»

Ринат Фахретдинов ответил критикам после победы над Кевином Ли в первом раунде.

«Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Ребят, я могу бить, могу бороться.

Все зависит от установки тренера: надо будет бороться – буду бороться, надо будет выключать – я выключу», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

Фахретдинов – о победе над Ли: «Хороший день на работе»

Ринат Фахретдинов победил Кевина Ли удушающим в первом раунде – потратил меньше минуты