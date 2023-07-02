Ринат Фахретдинов – после победы над Ли: «Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал?»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Кевин Ли Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов ответил критикам после победы над Кевином Ли в первом раунде.

«Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Ребят, я могу бить, могу бороться.

Все зависит от установки тренера: надо будет бороться – буду бороться, надо будет выключать – я выключу», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

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