Стриклэнд – Брюсу Бафферу: «Я знаю, кто такой. Не уверен, понимаешь ли, кто ты»
Шон Стриклэнд обратился к октагон-анонсеру UFC Брюсу Бафферу.
«Брюс Баффер: «Шон, веди себя достойно». Еще один бред из индустрии развлечений: ЧСВ – признак славы... Я снимаю одежду и истекаю кровью на потеху людям.
Я понимаю, кто такой. Но не уверен, понимаешь ли, кто ты», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стриклэнд.
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