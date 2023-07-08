Стриклэнд – Брюсу Бафферу: «Я знаю, кто такой. Не уверен, понимаешь ли, кто ты»

Теги UFC Брюс Баффер средний вес (MMA) Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд обратился к октагон-анонсеру UFC Брюсу Бафферу.

«Брюс Баффер: «Шон, веди себя достойно». Еще один бред из индустрии развлечений: ЧСВ – признак славы... Я снимаю одежду и истекаю кровью на потеху людям.

Я понимаю, кто такой. Но не уверен, понимаешь ли, кто ты», – написал в соцсетях средневес UFC Шон Стриклэнд.

Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро

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1 комментарий

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уличный иуда
Я чего то совсем не понял….
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