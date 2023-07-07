Марина Мохнаткина и Сергей Спивак поженились

Марина Мохнаткина вышла замуж за Сергея Спивака.

– боец тяжелого дивизиона . В последний раз он дрался в феврале, когда победил удушающим приемом в первом раунде.

Мохнаткина выступает в PFL и идет на серии из четырех побед.

Спивак – о бое Фьюри и Усика: «Я буду за Александра. Он подберет ключи и победит Тайсона»

Спивак – о проигрыше Федора Бейдеру: «Мне 28, и у меня уже что-то болит. А тут человеку 46 лет»