Марина Мохнаткина и Сергей Спивак поженились
Марина Мохнаткина вышла замуж за Сергея Спивака.
Спивак – боец тяжелого дивизиона UFC. В последний раз он дрался в феврале, когда победил Деррика Льюиса удушающим приемом в первом раунде.
Мохнаткина выступает в PFL и идет на серии из четырех побед.
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Рождаемость у белых совсем упала,молодые белые девушки стали редкостью,а цена на 18 летнюю красивую,стройную европейку улетела в стратосферу,лишь единицы могут таких себе позволить