Марина Мохнаткина и Сергей Спивак поженились

Теги светская хроника MMA Марина Мохнаткина Сергей Спивак Бокс/MMA/UFC

Марина Мохнаткина вышла замуж за Сергея Спивака.

Спивак – боец тяжелого дивизиона UFC. В последний раз он дрался в феврале, когда победил Деррика Льюиса удушающим приемом в первом раунде.

Мохнаткина выступает в PFL и идет на серии из четырех побед.

Спивак – о бое Фьюри и Усика: «Я буду за Александра. Он подберет ключи и победит Тайсона»

Спивак – о проигрыше Федора Бейдеру: «Мне 28, и у меня уже что-то болит. А тут человеку 46 лет»

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5 комментариев

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2kcprfjhfx
Наконец то у девки фамилия нормальная будет
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Костя Кот
может каждый день? или сутки через трое?
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Demon69
Служебный роман
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Алексей Иванов
Да ситуация с дамами крайне печальная,молодой проф боец успешный,высокий,сильный,относительно при деньгах и вынужден женится на рспэшке на 7 лет старше себя,а что говорить про простых парней...
Рождаемость у белых совсем упала,молодые белые девушки стали редкостью,а цена на 18 летнюю красивую,стройную европейку улетела в стратосферу,лишь единицы могут таких себе позволить
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Вячеслав Тотров
Ответ 2kcprfjhfx
Наконец то у девки фамилия нормальная будет
у нее уже была))) она Кормильцева
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