Боец UFC Сергей Спивак: «Мои бабушка и дедушка родились в Казахстане»

Российский боец UFC Сергей Спивак рассказал, что имеет казахстанские корни.

– Буквально на днях в соцсетях вы признались, что имеете казахские корни. Можете рассказать об этом поподробнее?

– Да, могу. У меня дедушка и бабушка родились в Зыряновске. Папа мой тоже родился там, а потом они уже переехали в Норильск.

– Сейчас у вас остались родственники в Казахстане?

– Бабушка с дедушкой уже умерли, а насчет дальних родственников я не узнавал, – сказал Спивак в интервью Prosports.kz

Спивак уже в это воскресенье в рамках главного боя вечера UFC подерется с Дерреком Льюисом.

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