Спивак – о бое Фьюри и Усика: «Я буду за Александра. Он подберет ключи и победит Тайсона»

Теги UFC Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Сергей Спивак Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сергей Спивак поделился мнением о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я буду болеть за Усика. Плюс его амбиции. Посмотрите, какой амбициозный парень, как он работает, тренируется. Он очень сильно трудится.

Я знаю, как Усик подходит ко всему процессу. Я думаю, он будет большой проблемой для Фьюри. Мы видели, что у Фьюри были непонятные моменты с дисциплиной.

Посмотрим, как все обернется, но я думаю, что все будет хорошо, и Усик победит, подберет к нему ключи», – сказал Спивак.

Боб Арум сообщил, что Усик и Фьюри подерутся в Лондоне. Контракт на бой почти подписан

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1 комментарий

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Назар Игорь
Тайсон сделает из Усика котлетку по-киевски.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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