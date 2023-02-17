Спивак – о бое Фьюри и Усика: «Я буду за Александра. Он подберет ключи и победит Тайсона»

Тяжеловес UFC Сергей Спивак поделился мнением о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и .

«Я буду болеть за Усика. Плюс его амбиции. Посмотрите, какой амбициозный парень, как он работает, тренируется. Он очень сильно трудится.

Я знаю, как Усик подходит ко всему процессу. Я думаю, он будет большой проблемой для Фьюри. Мы видели, что у Фьюри были непонятные моменты с дисциплиной.

Посмотрим, как все обернется, но я думаю, что все будет хорошо, и Усик победит, подберет к нему ключи», – сказал Спивак.

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