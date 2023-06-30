Взвешивание перед UFC on ESPN 48: Стриклэнд и Магомедов показали одинаковый вес, Исмагулов и Доусон – тоже
В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 48.
В главном событии вечера встретятся бойцы среднего веса Шон Стриклэнд и Абусупьян Магомедов.
Результаты взвешивания:
Шон Стриклэнд (84,4 кг) – Абусупьян Магомедов (84,4 кг)
Дамир Исмагулов (70,8 кг) – Грант Доусон (70,8 кг)
Макс Гриффин (77,3 кг) – Майкл Моралес (77,3 кг)
Ариани Липски (57,2 кг) – Мелисса Гато (57 кг)
Кевин Ли (77,6 кг) – Ринат Фахретдинов (77,6 кг)
Яна Сантос (65,5 кг) – Кэрол Роса (66,2 кг)
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